Branchenverband warnt vor Pleitewelle in der Shisha-Branche

Der Shisha-Branche droht nach Einschätzung eines Branchenverbandes in diesem Jahr eine Pleitewelle. "Wenn der Bund nicht umsteuert und eine unsinnige Verpackungsvorschrift kippt, wird vermutlich jede dritte oder jede vierte Shisha-Bar am Ende dieses Jahres geschlossen sein", sagte der Geschäftsführer des Bundesverbandes Wasserpfeifentabak, Folke Rega.

Die Wasserpfeife hat inzischen Konkurrenz. Vapes oder E-Zigaretten werden bei jungen Menschen und auch Minderjährigen immer beliebter. Ein Team der Berliner Charité klärt in Schulen über die Gefahren und Folgen des Rauchens auf. 27.01.2024 | 3:23 min

Verpackungsvorschrift hat Preise deutlich erhöht

Die Mitte 2022 eingeführte Vorschrift besagt, dass Shisha-Tabak nur noch in Einzeldosen-Verpackungen und nicht mehr in großen Gebinden verkauft werden dürfen. Dadurch hat sich der Preis nach Einschätzung des Verbandes etwa verdoppelt. Um Geld zu sparen, besorgten sich viele Konsumenten illegale Produkte. Sie inhalierten daheim und nicht mehr in einer Shisha-Bar.