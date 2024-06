Strafzölle auf E-Autos: Paukenschlag für Peking

Strafzölle: Brüssel folgt den USA

Schmaler Grat zwischen Zöllen und Handelskrieg

Deutschland hat sich auch andere Handelspartner gesucht

Deutschlands Exporte nach China sind anteilsmäßig zurückgegangen. Nur rund drei Prozent der deutschen Arbeitsplätze hängen am Handel mit China. Längst hat sich Deutschland auch andere, wichtige Handelspartner in Asien und Lateinamerika gesucht. Drohgebärden aus Peking sind längst angekommen und waren erwartbar. So spricht die Regierung von Vergeltung und dass sie die Zölle nicht hinnehmen wolle. Auch falle deutschen Herstellern, die in China produzieren, die Sache mit den Strafzöllen auf die Füße.