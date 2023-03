Die Maßnahme ist ein historischer Vorgang, doch die Crédit Suisse, Nummer zwei in der Schweiz, fällt in die Kategorie: "too big to fail". Diese Institute sind so groß und vor allem so eng mit dem Rest der Finanzwelt vernetzt, dass sie einfach nicht scheitern dürfen, weil die Folgen für das Finanzsystem verheerend wären. Robert Halver von der Baader Bank gegenüber dem ZDF: