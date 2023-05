Dax klettert auf gut 16.000 Punkte

Die Übernahme der ins Schlittern geratenen First Republic Bank durch die Großbank JPMorgan stieß auf ein positives Echo am Markt. Am Mittwoch stehen in den USA und am Donnerstag in der Eurozone Leitzinsentscheidungen an. Dabei dürfte sich die US-Notenbank Fed erneut mit 0,25 Prozentpunkten begnügen.