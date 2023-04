Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will am Mittwoch mitteilen, wie sie im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn und rund 50 weiteren Unternehmen weiter vorgehen wird. Ein Warnstreik in den kommenden Tagen gilt als wahrscheinlich. Die EVG hat am Dienstag eine Pressekonferenz für Mittwoch (8:30 Uhr) angekündigt. Nach Angaben aus Kreisen der Tarif-Verhandler soll bereits am Freitag gestreikt werden.