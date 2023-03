Die EU hatte bis Mitte letzten Jahres eine ganz klare Vorreiterposition im Bereich Elektrifizierung. Der Green Deal war in vollem Schwung. Als die USA ihren Inflation Reduction Act veröffentlicht haben, haben wir Mitte letzten Jahres erlebt, dass man sich in der Branche sehr viel in Richtung USA orientiert hat. Und das ist nicht nur eine Frage von Geld oder von Fördergeldern, es ist insbesondere eine Frage der Geschwindigkeit bei Genehmigungsverfahren und in der Bürokratie - und das haben wir heute in Europa nicht, brauchen es aber dringend.