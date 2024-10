Britische Regierung: Abnehmspritze gegen Arbeitslosigkeit

"Die langfristigen Vorteile dieser Medikamente könnten für unseren Ansatz zur Bekämpfung von Fettleibigkeit von enormer Bedeutung sein", schrieb Streeting in der Zeitung "Telegraph".

Mehrere Nebenwirkungen, unklare Langzeitfolgen

Praxistests geplant

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly kündigte Investitionen in Höhe von 279 Millionen Pfund (umgerechnet knapp 324 Millionen Euro) in Großbritannien an. Die Summe ist auch für Praxistests zum Einfluss von Abnehmspritzen auf Arbeitslosigkeit und Auswirkungen auf die Inanspruchnahme von NHS-Diensten vorgesehen.