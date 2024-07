Grundsteuer: Immobilienbesitzer befürchten Anstieg

Ab 2025 wird die neue Grundsteuer fällig, rund 36 Millionen Grundstücke in Deutschland wurden neu bewertet. Noch immer wissen die meisten Immobilieneigentümer in Deutschland nicht, wie viel sie künftig zahlen müssen. Das entscheidet sich erst, wenn die Kommunen ihre Hebesätze für das kommende Jahr bekannt geben. Viele befürchten eine steigende Grundsteuer.

Veraltete Einheitswerte

In den vergangenen Monaten trudelten die Grundsteuerwertbescheide bei Immobilienbesitzern ein - in der Regel mit deutlich höheren Werten. Kein Wunder, basierten doch die früheren auf völlig veralteten Einheitswerten. Im Westen stammen die Werte noch aus dem Jahr 1964, in den ostdeutschen Ländern gar von 1935. Seither sind die Grundstücks- und Immobilienwerte jedoch erheblich gestiegen.