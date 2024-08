Ifo-Institut: Stimmung in deutschen Unternehmen im Sinkflug

Der ifo-Geschäftsklimaindex zeigt für August weiterhin eine Verschlechterung der Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Im Vergleich zum Vormonat sank der Index um 0,4 Punkte.

Christian Krömer betreibt Spielwarenläden in ganz Deutschland. Nord und Süd, Ost und West. Dabei sieht der selbständige Unternehmer bei Umsatz und Gewinn deutliche Unterschiede. "Die Geschäfte laufen im Raum München besser als in Ostdeutschland", konstatiert er.

Aktuell muss man hoch zufrieden sein, wenn man kein Minus, sondern ein Plus hat.

"Wir hatten auf einen Aufschwung gehofft"

Was er sagen kann, ist, dass er sich von 2024 mehr erwartet hätte. "Wir haben darauf gehofft, dass es einen Aufschwung gibt und das wir die Leute wieder zurückgewinnen."

Vielen Unternehmern geht es so wie Christian Krömer - vor allem im Einzelhandel. Sie hoffen auf eine Trendwende. Doch die will sich partout nicht einstellen - im Gegenteil: Der aktuelle ifo-Geschäftsklimaindex, so etwas wie der Gradmesser für die Stimmung unter Deutschlands Unternehmen, weist steil nach unten.