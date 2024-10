Ifo-Geschäftsklimaindex: Konsumflaute im Einzelhandel

Einzelhandel und Konsum in Deutschland sind bei genauerer Betrachtung ein echtes Powerhouse der deutschen Wirtschaft . Laut Handelsverband HDE umfasst die Branche rund 300.000 Unternehmen. Diese Unternehmen erwirtschaften im Jahr rund 577 Milliarden Euro. Demnach ist der Einzelhandel - nach Industrie und Handwerk - der drittgrößte Wirtschaftszweig des Landes. Tag für Tag kaufen etwa 50 Millionen Verbraucher in deutschen Supermärkten, Möbelhäusern, Schuhgeschäften oder auch im Internet ein.

Ein Autozulieferer kürzt ein Viertel der Jobs, der andere meldet Insolvenz an. Stahlkonzerne schreiben rote Zahlen. Kein Tag ohne Hiobsbotschaften. "Made in Germany" am Ende?

