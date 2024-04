Inflation sinkt erneut - liegt bei 2,2 Prozent

Billigere Energie und Nahrungsmittel haben die Inflation in Deutschland im März auf den tiefsten Stand seit fast drei Jahren gedrückt. Die Verbraucherpreise stiegen nur noch um 2,2 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten mitteilte. "Das ist der niedrigste Wert seit April 2021", so die Statistiker.

Billigere Energie lässt Inflation sinken

Endgültige Zahlen am 12. April

Die Frankfurter Währungshüter streben eine Teuerungsrate von zwei Prozent in der Euro-Zone an. Bei den jetzt vorliegenden Werten vom März handelt es sich um eine erste Schätzung der Statistiker in Wiesbaden. Endgültige Ergebnisse veröffentlicht die Behörde am 12. April.