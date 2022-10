EZB-Tagung : Was bringen Leitzinserhöhungen?

In einer Podiumsdiskussion, in der es um die Sorge ging, die jüngsten Zinserhöhungen der Zentralbanken würden gegen die hohe Inflation jetzt im Herbst und Winter nicht viel bewirken, bemühte Summers das Bild eines in die Jahre gekommenen Hotels. Er sprach über die Wasserhähne an den Duschen. Wenn man an denen drehe, verändere sich die Temperatur leider auch erst mit Verzögerung. Eine Erklärung, die manch einer auch als Seitenhieb verstehen konnte. Die Notenbanken erhöhen zwar jetzt die Leitzinsen, doch sie haben zu spät damit begonnen.