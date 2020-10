"Wir werden beweisen, dass drei öffentliche Eigentümer so ein Projekt bauen können", sagte Klaus Wowereit am 5. September 2006 anlässlich des Spatenstichs zum Bau des neuen Hauptstadtflughafens. Der war mit 1,9 Milliarden Euro geplant und sollte 2011 den Betrieb aufnehmen. Vier Milliarden, neun Jahre, sechs verschobene Eröffnungstermine und tausende Memes später ist soweit, was nach einer Umfrage 2019 85 Prozent der Befragten noch für eher unwahrscheinlich hielten: Die Eröffnung des Flughafen Berlin Brandenburg (BER) am 31.Oktober 2020.