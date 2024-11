Steuern und Gerechtigkeit: Wie fair ist die Mehrwertsteuer?

Die Mehrwertsteuer war mit 291 Milliarden Euro 2023 die größte Einnahmequelle des Staates und hat fast ein Drittel zum Steueraufkommen beigetragen. Sie brachte damit mehr ein als die Lohnsteuer und sogar deutlich mehr als etwa Steuern auf Unternehmensgewinne, über die so oft diskutiert wird. Umso wichtiger, die Verteilungswirkung der Mehrwertsteuer genauer in den Blick zu nehmen.

Was sind die Unterschiede zwischen Mehrwertsteuer und Einkommensteuer?

Produzenten und Dienstleister holen sich die Umsatzsteuer, die sie an den Staat zahlen, in der Regel bei uns Verbraucher*innen wieder: in Form der Mehrwertsteuer, die wir beim täglichen Konsum zahlen. Regulär sind das 19 Prozent des Produktpreises . Dieser pauschale Steuersatz unterscheidet Konsumsteuern wie die Mehrwertsteuer fundamental von den Steuern auf zum Beispiel Arbeitseinkommen.

Bei der Einkommensteuer zahlen Menschen mit höheren Verdiensten schließlich deutlich mehr Steuern als andere - nicht nur in absoluten Summen, sondern auch prozentual, gemessen an ihrem Einkommen. Diese Lastenverteilung nennt man "progressiv".

Die Mehrwertsteuer wurde in den letzten Jahrzehnten - mit einer Unterbrechung - immer weiter angehoben. Die regulären Steuersätze im Zeitverlauf:Im europäischen Vergleich ist die Mehrwertsteuer in Deutschland mit 19 Prozent allerdings eher niedrig angesetzt, relativ knapp über der Mindestvorgabe der EU von 15 Prozent.

Wen belastet die Mehrwertsteuer wie stark?

Gut 100 Jahre gab es in Deutschland eine Vermögensteuer, die dem Staat damals Milliarden in die Haushaltskasse spülte. Doch 1997 wurde sie plötzlich "ausgesetzt". Wie kam es dazu?

Wer profitiert von der reduzierten Mehrwertsteuer?

Nadine Riedel vom Institut für Wirtschaftspolitik an der Uni Münster sagt dazu: "Das Hauptargument für diesen reduzierten Mehrwertsteuersatz sind sozialpolitische Ziele, um Menschen am unteren Ende der Einkommensverteilung bei Alltagsgütern nicht zu stark zu belasten."

Wird das Loch im Bundeshaushalt noch größer? Eine Klage in Karlsruhe gegen den Solidaritätszuschlag, initiiert von der FDP, könnte weitere Milliardenlöcher in den Haushalt reißen.

Worum dreht sich der Streit um eine Reform der Mehrwertsteuersätze?

Doch nicht immer scheinen die Regeln in der Praxis wirklich logisch und auf sozialpolitische Ziele ausgelegt: So gilt etwa auf Gemälde, Bücher oder Opernbesuche der reduzierte Satz, während auf Medikamente die reguläre Mehrwertsteuer von 19 Prozent greift. Was ist nun Luxus, was Grundbedarf?