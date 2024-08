Arbeitsmarkt: Osten und Westen nähern sich weiter an

Ostdeutschland: Was sich seit der Wende getan hat

Vorteile für Frauen im Osten

"Deutliche Vorteile bietet der Osten dagegen bei den Beschäftigungsbedingungen für Frauen", so die Studienautoren. Der Gender Pay Gap , also der Gehaltsunterschied zwischen Frauen und Männern, ist demnach in den östlichen Bundesländern erheblich kleiner als in den westdeutschen Ländern. 2023 lag der durchschnittliche Stundenverdienst einer Frau in Westdeutschland 19 Prozent unter dem eines Mannes. In Ostdeutschland betrage der Unterschied nur sieben Prozent.

Das liegt laut der Untersuchung auch an der besseren Kinderbetreuung in den östlichen Ländern, wo 50 Prozent der Kinder unter drei Jahren betreut werden. Im Westen sind es lediglich 30 Prozent. "Die Folge: Mütter in den ehemals neuen Ländern können ihre Arbeitszeitwünsche besser in die Tat umsetzen. So arbeiten im Osten 67 Prozent der Frauen in Vollzeit - im Westen dagegen nur 52 Prozent", so die Stiftung.