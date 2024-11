Rentenatlas: Wo die Renten in Deutschland am höchsten sind

In Ostdeutschland sind die Renten im Schnitt niedriger, auch Frauen erhalten oft weniger Rente als Männer.

Die durchschnittliche Altersrente von Männern mit mindestens 35 Versicherungsjahren lag demnach in NRW im Jahr 2023 brutto bei rund 1.923 und im Saarland bei rund 1.920 Euro - jeweils mehr als 100 Euro über dem Bundesdurchschnitt von 1.809 Euro.

Lässt sich in späteren Jahren nur noch von der gesetzlichen Rente leben? Wie viel bekommt man und was kann man sich davon in Zukunft noch leisten? Ein Paar findet das durch ein Experiment heraus.

18.09.2023 | 7:29 min