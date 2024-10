Experte: Wissenschaftsnobelpreis mit anti-autoritärem Signal

Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm hat am Montag die Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften bekanntgegeben.

Für ihre Arbeit zu der Frage, welche Rolle Institutionen für den Wohlstand von Nationen spielen, sind die Ökonomen und Wohlstandsforscher Daron Acemoglu, Simon Johnson und James A. Robinson mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet worden. Der Wirtschaftswissenschaftler Rüdiger Bachmann zeigt sich im ZDFheute-Interview von der Entscheidung der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften nicht überrascht. In der Arbeit der Preisträger sieht er gleich mehrere Warnungen.

: Nein, absolut nicht. Insbesondere, dass er an Daron Acemoglu gehen würde, war ja lange erwartet worden. Er hätte den Nobelpreis auch alleine bekommen können für sein Lebenswerk, das wichtige Beiträge zur Suchtheorie auf Arbeitsmärkten, zum technischen Fortschritt und zur Automation umfasst, und eben, wofür dieser Preis jetzt verliehen wurde: die politische Ökonomie von Institutionen und deren Bedeutung für wirtschaftlichen Wohlstand. Es ist nicht übertrieben, wenn man Daron Acemoglu als einen der bedeutendsten lebenden Ökonomen bezeichnet.

ZDFheute : Was sind die besonderen Verdienste der Preisträger?

Bachmann : Die Arbeiten der Preisträger stehen in einer langen sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Denktradition, dass (gute) Institutionen zentral für gesellschaftliche und wirtschaftliche Ergebnisse sind. Ihr besonderer Beitrag besteht nun darin, das empirisch und theoretisch besser als zuvor untermauert zu haben.

... ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der University of Notre Dame im US-Bundesstaat Indiana.

Konkret verwenden sie unterschiedliche Kolonialisierungsformen, die zu unterschiedlichen Institutionen geführt haben: sogenannte inklusive Institutionen, etwa Marktwirtschaft und liberale Demokratie, die aus Siedlerkolonien entstanden sind. Man denke etwa - trotz der schlimmen Ausrottung der amerikanischen Ureinwohner - an die USA

ZDFheute : Was zeichnet diese Preisträger aus?

Bachmann: Sie wagten sich an große, nur sehr schwer empirisch zu beackernde Fragen heran, denn es gibt ja so viele verschiedene Einflussfaktoren auf wirtschaftliches Wachstum. Es ist mithin gar nicht so einfach, die kausale Bedeutung eines bestimmten Faktors wirklich genau herauszuarbeiten.