Chemie-Nobelpreis für drei Proteinforscher

Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr zu einer Hälfte an David Baker (USA), zum anderen Teil zusammen an Demis Hassabis und John Jumper, die in Großbritannien arbeiten.

Die Preisträger: David Baker (l-r), Demis Hassabis, und John M. Jumper. Quelle: dpa

Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an David Baker, Demis Hassabis und John Jumper. Baker erhalte die Auszeichnung für computergestütztes Proteindesign, teilte die schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm an diesem Mittwoch mit. Die andere Hälfte des Preises gehe gemeinsam an Hassabis und Jumper für die Vorhersage der Proteinstruktur.

Dritte Nobelpreis-Bekanntgabe in diesem Jahr

Die Chemie stellt nach der Medizin und der Physik traditionell die dritte von insgesamt sechs Preiskategorien dar, in denen verschiedene Institutionen in Stockholm und Oslo die Nobelpreise vergeben. Mit dem Physik-Nobelpreis wurden am Dienstag die KI-Forscher John Hopfield und Geoffrey Hinton ausgezeichnet. Der Nobelpreis für Medizin ging an die US-Forscher Victor Ambros und Gary Ruvkun.

Für ihre Forschungen zu maschinellem Lernen haben der US-Amerikaner John Hopfield und der Kanadier Geoffrey Hinton den Physik-Nobelpreis erhalten. Sie schufen Grundlagen für KI. 08.10.2024 | 2:31 min

Am Donnerstag wird bekanntgegeben, wer den Literaturnobelpreis erhält. Am Freitag folgt der Friedensnobelpreis. Zum Abschluss wird am Montag der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften vergeben, der als einzige der Auszeichnungen nicht auf das Testament des Preisstifters und Dynamit-Erfinders Alfred Nobel (1833-1896) zurückgeht.

Die Nobelpreise sind mit elf Millionen schwedischen Kronen (knapp 970.000 Euro) pro Preiskategorie dotiert. Geht die Auszeichnung in einer Kategorie an zwei oder drei Preisträger zugleich, teilen sie sich diese die Summe. Feierlich überreicht werden die weltbekannten Nobelmedaillen an Nobels Todestag, dem 10. Dezember.

Die Nobelpreisträger 2024 Medizin: Victor Ambros und Gary Ruvkun (beide USA)

Physik: John Hopfield (USA) und Geoffrey Hinton (Großbritannien) Die Nobelpreisträger 2023 Medizin: Katalin Karikó (Ungarn), Drew Weissmann (USA)

Physik: Ferenc Krausz (Ungarn), Pierre Agostini und Anne L´Huillier (Frankreich)

Chemie: Moungi Bawendi (Tunesien), Alexei Ekimov (Russland), Louis Brus (USA)

Wirtschaft: Claudia Goldin (USA)

Literatur: Jon Fosse (Norwegen)

Frieden: Narges Mohammadi (Iran)

Chemie-Nobelpreis 2023 für Forschung zu Quantenpunkten

Im vergangenen Jahr waren die in den USA tätigen Forscher Moungi Bawendi, Louis Brus und Alexei Ekimov für die Entdeckung und Entwicklung von sogenannten Quantenpunkten mit dem Chemie-Nobelpreis geehrt worden.

Die in den USA tätigen Forscher Moungi Bawendi, Louis Brus und Alexei Ekimov wurden 2023 für ihre grundlegenden Erkenntnisse zur Nanotechnologie ausgezeichnet. 04.10.2023 | 2:04 min

Bei der Bekanntgabe kam es damals zu einer Panne. Damals standen die Namen von Bawendi, Brus und Ekimov bereits rund vier Stunden vor der offiziellen Bekanntgabe versehentlich in einer Mitteilung, die am Morgen an schwedische Medien verschickt worden war. Der Generalsekretär der Akademie, Hans Ellegren, bedauerte dies als "sehr unglücklich".

Wer die Nobelpreise erhält, wird bis zu der offiziellen Verkündung durch die jeweils zuständige Vergabe-Institution eigentlich streng geheim gehalten. Nicht einmal die Namen der Nominierten werden veröffentlicht, ehe 50 Jahre verstrichen sind - so sehen es die Statuten der Nobelstiftung vor.

