Eigentlich kennt das jede und jeder: ein berufliches Projekt, ein Lebensziel, eine wichtige Prüfung, die scheitern. Die Bereitschaft, Misserfolge einzugestehen, ist trotzdem nicht besonders groß ist. Christoph Seckler, Professor für Entrepreneurship an der ESCP Business School in Berlin, hat sich intensiv mit Scheitern und Fehlertoleranz, insbesondere im unternehmerischen Bereich, beschäftigt. Eine sehr menschliche Eigenschaft hindere uns daran, Fehler zuzugeben, sagt Seckler.

Christoph Seckler, ESCP Business School in Berlin

Nur Erfolge haben viele Mütter und Väter

So würden wir vermeiden, Fehler zu machen und "vor allem, darüber zu sprechen", erläutert Seckler. Das hänge auch mit der Reaktion der Umgebung zusammen.

