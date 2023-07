Während die Schulden des Bundes um 71,9 Milliarden Euro stiegen, sanken sie in den Bundesländern. Trotz der Rückgänge lagen sie pro Kopf in den Stadtstaaten weiterhin am höchsten, wobei sie in Bremen bei 33.264 Euro, in Hamburg bei 17.731 Euro und in Berlin bei 16.564 Euro lagen.