Thyssenkrupp: Arbeitskämpfe in der Vergangenheit

Tosender Beifall unter den Zuhörern - was anschließend folgt, ist mit 160 Tagen der längste und härteste Arbeitskampf in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Tausende Arbeiter blockieren über Monate die Zufahrten zum Werk. Sie organisieren Streiks , Demonstrationen und Kundgebungen. Sie stürmen die Verwaltung von Krupp-Stahl in Bochum und besetzen sogar den historischen Firmensitz in Essen, die "Villa Hügel". Am Höhepunkt der Proteste beteiligen sich mehr als 50.000 Menschen an einem Solidaritätsmarsch durch Duisburg.