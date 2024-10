Stahlindustrie: Grüner Stahl als Zukunftsgarant?

Eine Direktreduktionsanlage (DRI) und zwei Elektrolichtbogenöfen kauft die Stahl-Holding-Saar (SHS) damit für ihre Produktionsstätten in Dillingen und Völklingen. Die DRI-Anlage wird Eisenpellets produzieren - mit Hilfe von Erdgas und Wasserstoff. In den Elektrolichtbogenöfen wird aus den Eisenpellets unter Beifügung von Schrott der Kohlenstoffdioxid-reduzierte "grüne" Stahl hergestellt. Damit wollen die Saarländer weg von der Kohle, mit der im Moment noch der Stahl produziert wird.

Wir setzen jetzt das größte Dekarbonisierungsprojekt in Deutschland und Europa um.

"Die Finanzierung läuft, wir sprechen mit den Banken, wir liegen da voll mit dabei", so Rauber.

Insgesamt 4,6 Milliarden Euro für grünen Stahl von der Saar

4,6 Milliarden Euro kostet der Umbau auf eine grüne Stahlproduktion insgesamt. 2,6 Milliarden geben Bund und Land, die restlichen zwei Milliarden finanziert das Unternehmen. Im Januar brachte Wirtschaftsminister Robert Habeck den Scheck an die Saar, jetzt geht es an die konkrete Umsetzung.

Die neuen Anlagen können 3,5 Millionen Tonnen Rohstahl pro Jahr produzieren. Das entspricht 70 Prozent der Gesamtkapazität der SHS. Die Inbetriebnahme ist für 2028/2029 vorgesehen. In der Übergangszeit werden parallel der neue grüne Stahl und der klassische CO2-intensivere Stahl produziert werden.

Grüner Stahl, um wettbewerbsfähig zu bleiben

Die Saarländer setzen auf grünen Stahl um in Zukunft international wettbewerbsfähig zu bleiben. Dass Thyssenkrupp überlegt, den Bau seiner Grünstahl-Anlage zu stoppen, scheint die SHS-Gruppe nicht zu beunruhigen. "Wir beobachten das natürlich, was da passiert. Aber wir machen hier unser Ding und wir schauen auch nur auf uns", sagt Rauber im Interview mit ZDFheute. Dass durch einen möglichen Rückzug ThyssenKrupps der Ausbau des Wasserstoff-Kernnetzes verzögert werden könnte, bereitet ihm keine Sorgen.

"Ich glaube nicht, dass das ein Problem wird, weil wir werden hier zum größten Wasserstoffabnehmer weit und breit, wahrscheinlich bis zur BASF hin nach Ludwigshafen. Insofern wird die Nachfrage unsererseits da sein und dann wird auch das Angebot kommenn - das sind auch die Rückmeldungen, die wir aus allen Gesprächen mit den Versorgern haben", so Rauber.

