EU-Strafzölle gegen China: Wie deutsche Autobauer reagieren

Die EU wirft China vor, seine Produktion von E-Autos massiv zu subventionieren und so den europäischen Autobauern mit billigen Exporten unfaire Konkurrenz zu machen. Deshalb stimmten 27 EU-Mitglieder heute über einen Vorschlag der EU-Kommission ab.

BDI: Mit China im Gespräch bleiben

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) unterstützt generell die Anwendung von handelspolitischen Schutzinstrumenten, um die europäische Marktwirtschaft vor staatlichen Marktverzerrungen zu bewahren, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Gleichzeitig muss aber auch das Interesse der europäischen Industrie an stabilen Wirtschaftsbeziehungen mit China ausgewogen berücksichtigt werden.

Im Handelsstreit um Elektroautos aus China hat die EU den Weg für Strafzölle freigemacht. Was diese Entscheidung für Deutschland bedeutet, erklärt Florian Neuhann.

BMW-Chef: "Fatales Signal" für Automobilindustrie

Denn die hohen Abgaben träfen nicht nur chinesische E-Autobauer, die ihre Pkw nach Europa verkaufen. Deutsche Autohersteller produzieren seit 2018 mehr Autos in China als in Deutschland. "Auch deren Elektroautos würden also durch die Zölle teurer", erklärt Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA). Das habe auch Auswirkungen für Verbraucher, erklärte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier: