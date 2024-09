Autogipfel: Habeck will keine Strohfeuer für die Branche

Die Autoindustrie ist Schlüsselindustrie in und für Deutschland. Unschwer daran zu erkennen, dass sich vor dem sogenannten "Autogipfel", den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck beharrlich nur einen Austausch nennen wollte, die Vorschläge für das Treffen in eine Art öffentliches Brainstorming auswuchsen.

Langfristige Planbarkeit im Vordergrund

Doch offenbar wollte der Bundeswirtschaftsminister in dieser aufgeregten Krisensituation besondere Sachlichkeit erzeugen und sprach nach der Veranstaltung mit keinem Wort über solche Einzelmaßnahmen. Im Gegenteil. Er gab zu Protokoll, dass es einhellige Meinung in der Runde gewesen sei, dass es keine Schnellschüsse geben solle:

Bei dem Treffen gehe es "um ein Abtasten, um zu hören, was potenziell möglich sei", so ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann.

Habeck "kein Fan von Zöllen"

Sparkurs bei VW, wenig Interesse an E-Autos: Die deutsche Autobranche steckt in einer Krise. Das Ifo-Institut stellt fest: Die Stimmung der Unternehmen ist "im Sturzflug".

Fortsetzung folgt

Gemessen an der Situation in der Autoindustrie und an den hohen Erwartungen der Öffentlichkeit ein relativ überschaubares Ergebnis dieses Treffens. Autobranchen-Experten Ferdinand Dudenhöffer geht deshalb mit dem Bundeswirtschaftsminister hart ins Gericht:

Ergebnis: Nichts. Die bisherigen Strohfeuer hatte Habeck angezündet, keine Strategie, nur Aktionismus. Und so war es auch bei diesem sogenannten Gipfel, den er einfach mal so über Nacht ausgerufen hat.

Auch für Helena Wisbert, Automobilexpertin von der Ostfalia Hochschule in Wolfsburg, müssen nun noch weitere Taten folgen: "Der Austausch ist die Basis für eine realitätsnahe Wirtschaftspolitik, aber insbesondere hinsichtlich der Umweltprämie müssen auch Maßnahmen folgen. In europäischen Nachbarländern mit längerfristigen Förderprogrammen ist der Anteil an Elektroautos an den Neuzulassungen höher als in Deutschland."