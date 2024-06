Die staatliche Förderbank KfW reduziert ihren Anteil an der Deutschen Telekom.

Die Staatsbank KfW, die das Paket zusammen mit dem Bund hält, platzierte 110 Millionen Aktien des Bonner Telekom-Konzerns und reduzierte den Staatsanteil damit von 30,0 auf 27,8 Prozent, wie sie am späten Montagabend mitteilte.

Die Folgen der Sparpolitik machen sich schon jetzt an vielen Stellen bemerkbar, unter anderem beim maroden Schienennetz. Dabei sollte das ausgebaut werden.

Finanzministerium: Erlös soll Bahn zugutekommen

Der Bund wird den ihm durch die Transaktion zufließenden Nettoerlös einsetzen, um das Eigenkapital der Deutsche Bahn AG zu stärken und die Bahninfrastruktur in Deutschland zukunftsweisend auszubauen.

Eine Summe wurde in der Mitteilung nicht genannt. Der Bund setze damit seine verantwortungsvolle Privatisierungspolitik fort, teilte das Ministerium mit.

Bund und KfW bleiben "zentraler Aktionär"

Rund vier Milliarden Euro hat Finanzminister Christian Lindner FDP ) aus dem Verkauf von Staatsbeteiligungen zur Sanierung des Streckennetzes im Haushalt eingeplant - das Geld hat er nun sicher. Bereits in den vergangenen Monaten hatte die KfW unbemerkt 22,4 Millionen Telekom-Aktien über die Börse verkauft, "um an der günstigen Marktentwicklung teilzuhaben".

Das FDP-geführte Finanzministerium hielt sich bedeckt, ob und wann es weitere Telekom-Papiere auf den Markt werfen lässt. Das Interesse des Bundes an der Deutschen Telekom sei unverändert.

Bund und KfW blieben "gemeinsam zentraler Aktionär der Deutsche Telekom AG und werden eine dafür erforderliche Beteiligungshöhe wahren", hieß es in der Mitteilung. In den nächsten drei Monaten darf die KfW jedenfalls keine weiteren Telekom-Aktien ohne Zustimmung der Banken verkaufen.

Auch Post-Aktienpaket zugunsten der Bahn veräußert

"Im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen hat die KfW die stabilen Rahmenbedingungen an den Aktienmärkten im ersten Halbjahr für Privatisierungsschritte erneut genutzt", erklärte KfW-Treasurer Tim Armbruster. Erst im Februar hatte sie sich von einem Paket von Post-Aktien für 2,17 Milliarden Euro getrennt - ebenfalls zugunsten der Bahn.

