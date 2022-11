Schadensersatzforderungen : Uniper geht gegen Gazprom vor

"Wir verfolgen das Verfahren in aller Konsequenz", so Maubach. Das sei man den Beschäftigten, den Steuerzahlern und den Aktionären schuldig. Das Verfahren wird in Stockholm nach Schweizer Recht geführt. Das sehen die Verträgen zwischen Uniper und Gazprom vor. Ob Gazprom sich an dem Verfahren überhaupt beteiligt, ist völlig ungewiss. Man habe von Anfang an rechtliche Wege verfolgt.