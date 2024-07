30 Jahre Amazon: Größter Online-Händler erfindet sich neu

Große US-amerikanische Unternehmenserzählungen beginnen oft in der Garage. Auch die von Amazon. Im Jahr 1994 gibt Jeff Bezos seinen sicheren und gut bezahlten Wall-Street-Job bei einer Investmentbank auf, um Bücher zu verkaufen - und zwar online. Der studierte Informatiker erkennt im Onlinegeschäft des damals noch sehr jungen Word Wide Web neue Vertriebspotenziale. Anfangs packt der Unternehmensgründer noch selbst die Bücherkartons.



Schnell stellt sich der Erfolg ein. Kunden ordern Bücher bei Amazon in riesigen Mengen, 1998 auch erstmals in Deutschland. Das Internet boomt. Die Amazon-Kassen klingeln.



Nach dem Platzen der sogenannten Dotcom-Blase in den 2000er-Jahren stellt sich Jeff Bezos breiter auf: Der Amazon Marketplace markiert den Grundstein für das spätere Imperium.



Amazon holt sich Händler mit ins Boot, die unter dem Amazon-Dach eigene Produkte verkaufen. Das Sortiment vervielfacht sich, und Amazon profitiert von den Verkäufen der Drittanbieter. Eine völlig neue Idee.



Aus dem Einzelgeschäft entsteht so ein ganzes Netzwerk an Unternehmen unter der Mutter Amazon. Mit dem Cloudgeschäft bietet Amazon Web Services (AWS) ab 2006 anderen Unternehmen Cloud-Infrastruktur mit Speichermöglichkeiten an. Wieder ist Amazon damit Pionier eines bahnbrechenden Geschäftsmodells, denn Rechnerkapazitäten sind damals knapp und teuer. AWS beschert dem Konzern seitdem sprudelnde Milliardengewinne.



Als Streaming noch Video-on-Demand heißt, bietet Amazon Filme und Musik zum Download an. Daraus entsteht später das Streaming-Portal Amazon Prime. Wobei der Name Prime ursprünglich für eine schnellere Versandoption steht. Wer ein Prime-Abo bei Amazon abschließt und morgens bestellt, bekommt die Ware noch am selben Tag nach Hause geliefert. Das fühlt sich schon fast an wie richtiges Einkaufen im Laden vor Ort.