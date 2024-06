Wie die EU digitale Marktriesen

Die EU-Kommission in Brüssel hat am Montag erstmals konkrete Vorwürfe wegen Verstößen gegen das Gesetz für digitale Märkte (Digital Markets Act, DMA) erhoben, und zwar gegen Apple . Das Gesetz ist seit Anfang März in Kraft.

Für wen gilt das Gesetz

Mit dem Gesetz will die EU-Kommission die Marktmacht sogenannter Gatekeeper - also Torwächter - des Internets einschränken. Es gilt für fünf US-Konzerne - die Google -Mutter, die-Mutter Meta und Microsoft - sowie für die Buchungsplattformmit Sitz in den Niederlanden und das chinesische Unternehmen Bytedance, das hinter Tiktok steht.

Welche neuen Regeln gelten für Online-Plattformen?

Bei Messenger-Diensten und Plattformen sollen Nutzerinnen und Nutzer Chatnachrichten zwischen verschiedenen Diensten hin und her schicken können. Beiträge in Online-Diensten sollen auch auf anderen Plattformen angezeigt werden können.

Wie reagieren die Unternehmen?

Die Unternehmen kündigten in den vergangenen Monaten bereits Änderungen an, um ihre Dienste an das Gesetz anzupassen. Beim Start des Facebook-Messengers öffnete sich etwa ein Feld, in dem Nutzerinnen und Nutzer auswählen können, welche anderen Dienste sie mit dem Messenger verknüpfen wollen.