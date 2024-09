Apple muss Milliarden zurückzahlen: Urteil mit Signalwirkung

Apple hat den jahrelangen juristischen Kampf um milliardenschwere Steuernachlässe in Irland verloren. (Archivbild)

Im Streit mit der EU-Kommission um rund 13 Milliarden Euro Steuernachzahlungen hat der US-Konzern Apple vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) eine endgültige Niederlage erlitten. Die Richter in Luxemburg hoben ein vorheriges Urteil zugunsten von Apple auf und gaben der Brüsseler Behörde Recht.

EU-Kommissarin Vestager: "Ein großer Gewinn"

"Das ist richtig so - die digitalen Ökosysteme, die diese Unternehmen aufgebaut haben, sind so mächtig, dass es einer Kontrolle bedarf", sagte Professor Rupprecht Podszun, Direktor des Instituts für Kartellrecht an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.