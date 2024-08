Google erzielt historische Niederlage vor Gericht

Das könnte damit zusammenhängen, dass Sie damit vertraut sind und die Qualität schätzen. Womöglich aber auch, dass auf dem Browser Ihres Handys die Suchmaschine des Techgigants schlicht und einfach vorinstalliert war - jemand anderes für Sie also bereits entschieden hat, womit sie an Infos herankommen sollen.

Milliarden für die Standardsuche

Bundesgericht: "Google ist ein Monopolist"

Mit der Praktik könnte jetzt Schluss sein: Ein Bundesgericht in Washington sprach den Technologieriesen am Montag schuldig, mit seiner Suchmaschine eine illegale Monopolbildung betrieben zu haben. Der zuständige Richter Amit Mehta erklärte:

Die Standardsuche stellen zu können, sei äußerst wertvoll. Selbst wenn ein neuer Marktteilnehmer sich um den Platz in den Standardeinstellungen bewerben würde, könnte er nur dann konkurrieren, wenn er bereit wäre, "den Partnern eine Umsatzbeteiligung von mehreren Milliarden Dollar zu zahlen und sie für etwaige Umsatzeinbußen infolge der Änderung zu entschädigen", so Mehta.

Justizministerium spricht von "historischem Sieg"

Wie geht es nun weiter?

Über die Höhe der nun von Google zu entrichtenden Strafzahlungen und andere Konsequenzen aus dem Schuldspruch soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. Klar ist, "dass Google in die Berufung gehen wird, so dass das Verfahren am Ende beim Obersten Gerichtshof in Washington landen dürfte", so ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen.