Expansion in Deutschland: Decathlon drängt in Innenstädte

Eine Dortmunder Filiale des Sportartikelhändlers Decathlon - die Kette will präsenter in den Innenstädten werden.

Das nennt man wohl eine mehr als sportliche Ansage: Mehr als 60 neue Filialen will das französische Unternehmen Decathlon bis Ende 2027 in Deutschland eröffnen - viele davon in zentralen Fußgängerzonen.

Aktuell haben wir 86 Filialen. In drei Jahren, also Ende 2027, sollen es mehr als 150 sein.

Decathlon sieht große Chance in Innenstädten

Da fragt man sich, ob man in Frankreich nicht mitbekommen hat, dass die deutschen Innenstädte veröden und Kaufhäuser und Geschäfte deshalb reihenweise dicht machen . Und überhaupt - dass die Kauflaune der Deutschen nicht nur im Keller ist, sondern sich fast schon in einem tiefer gelegenen Höhlensystem zu verstecken scheint.

Vielleicht sehen aber auch wieder mal nur wir selbst so pessimistisch auf unsere Lage. Denn Decathlon erkennt auf dem deutschen Markt eine riesige Chance, so dessen Expansionschef Stefan Kaiser.

Umsatz bei Sportartikeln enorm gestiegen

Decathlon, bislang eher in großen Hallen auf der grünen Wiese zu Hause, geht ganz bewusst in die Stadtzentren, weil man näher an die Kunden rücken will. Zudem sollen die Geschäfte viel kleiner sein.