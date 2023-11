Dauerhaftes Mitglied: G20 wird Afrikanische Union aufnehmen

Die G20 werden die Afrikanische Union aufnehmen. Das verkündete Indiens Premierminister Narendra Modi bei der Eröffnung des G20-Gipfels in Neu Delhi.

Beim G20-Gipfel ist die Afrikanische Union in den Kreis der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer aufgenommen worden. Nach Kompromissen gab es eine gemeinsame Gipfelerklärung. 09.09.2023 | 2:43 min

Die G20-Gruppe wichtiger Industrie- und Schwellenländer nimmt die Afrikanische Union (AU) als Mitglied auf. Das sagte Indiens Premierminister Narendara Modi am Samstag bei der Eröffnung des G20-Gipfels in Neu Delhi. Indien hat derzeit den Vorsitz der Staatengruppe.

"Im Einverständnis mit euch allen möchte ich den Vorsitzenden der Afrikanischen Union einladen, seinen Sitz als permanentes Mitglied der G20 einzunehmen", sagte Modi.

Der Präsident der Komoren und derzeitige AU-Vorsitzende, Azali Assoumani, ging auf Modi zu und umarmte ihn.

Die Zusammenarbeit der G20 ist wegen vieler Differenzen schwierig geworden. Gastgeber Indien zeigt sich aber selbstbewusst: Premierminister Modi verfolgt vor allem eigene Ziele. 08.09.2023 | 1:29 min

Großer Erfolg für Modi

Der indische Regierungschef versucht, sein Land als Anführer des globalen Südens zu profilieren. Die Aufnahme der Afrikanischen Union ist für ihn deshalb ein wichtiger Erfolg des Gipfels. Bisher war die Europäische Union mit ihren 27 Mitgliedstaaten die einzige Regionalorganisation, die Mitglied der G20 ist.

Der AU gehören alle international anerkannten afrikanischen Länder sowie das völkerrechtlich umstrittene Land Westsahara an. Insgesamt sind es 55 Staaten.

Die AU vertritt die Interessen von rund 1,3 Milliarden Menschen und hat die jüngste und am schnellsten wachsende Bevölkerung der Welt.

Schätzungen zufolge könnte Afrika bis 2050 rund 2,5 Milliarden Einwohner zählen.

EU begrüßt Aufnahme der AU

In der EU leben lediglich rund 450 Millionen Menschen. EU-Ratspräsident Charles Michel und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßten die Entscheidung. "Es ist eine Freude, die Afrikanische Union als neues G20-Mitglied willkommen zu heißen", sagte von der Leyen.

Der Beginn des G20-Gipfeltreffens in Indien ist eine große Gelegenheit für das Land. Es will demonstrieren, dass es auch in der Weltgemeinschaft eine entscheidende Rolle spielt. 08.09.2023 | 2:52 min

Zur G20-Gruppe gehören bereits - neben der EU - 19 der stärksten Volkswirtschaften der Welt. Sie ist ein zentrales Forum für die internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, beschäftigt sich inzwischen aber auch mit vielen anderen globalen Themen - von der Terrorbekämpfung über den Klimaschutz bis hin zu Kriegen.

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist sie eins der wenigen verbliebenen Foren, wo der Westen und Russland direkt zusammentreffen.