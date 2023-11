Gipfel in Neu Delhi: Was man über die G20 wissen muss

Vertreter der führenden Wirtschaftsnationen der Welt treffen sich ab Samstag im indischen Neu Delhi. Was schon jetzt über die Zusammenkunft bekannt ist.

Was man über die G20 wissen muss

Gipfel in Neu Delhi

Indiens Premierminister Narendra Modi ist Gastgeber des diesjährigen G20-Gipfels. Quelle: AFP

Die Staats- und Regierungschefs der führenden Wirtschaftsmächte kommen an diesem Samstag zu ihrem jährlichen Gipfeltreffen in einem Kongresszentrum in der indischen Hauptstadt Neu Delhi zusammen.

Wer die G20 sind und was die Gruppe erreichen will: ein Überblick.

Die "Gruppe der 20" ...

und 19 der stärksten Volkswirtschaften aller Kontinente: Argentinien, Australien, Brasilien, ... besteht aus der Europäischen Union aller Kontinente: Argentinien, Australien, Brasilien, China , Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Südkorea, Türkei und USA.



Russlands Präsident Wladimir Putin hat vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs abgesagt und schickt Außenminister Sergej Lawrow als Vertretung - wie schon im vergangenen Jahr beim G20-Gipfel auf Bali.

hat vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs abgesagt und schickt Außenminister Sergej Lawrow als Vertretung - wie schon im vergangenen Jahr beim G20-Gipfel auf Bali. Und was noch schwerer ins Gewicht fällt: Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat kurzfristig ebenfalls abgewunken, stattdessen kommt Ministerpräsident Li Qiang. ... wird beim Gipfel in Indien nicht komplett mit der ersten Reihe der Spitzenpolitiker vertreten sein. Vor allem zwei Abwesenheiten stechen heraus:

... repräsentiert mehr als 60 Prozent der Weltbevölkerung.

Die Staats- und Regierungschefs der G20 treffen sich zum Gipfel in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi. So harmonisch, wie der Slogan "Eine Erde, eine Familie, eine Zukunft", dürfte es aber nicht ablaufen. 08.09.2023 | 2:11 min

... vereint mehr als vier Fünftel der weltweiten Wirtschaftskraft und drei Viertel des Welthandels.

... hat bei jedem Gipfel internationale Organisationen wie die Weltbank und die Vereinten Nationen (UN) zu Gast. Auch Spanien und Singapur sind jedes Mal dabei. Indien hat diesmal zudem Ägypten Bangladesch, Mauritius, die Niederlande, Nigeria, Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate eingeladen.

Krieg in der Ukraine, der Aufstieg Chinas, und das Ende der amerikanischen Hegemonie: Eine Weltordnung im Umbruch? Der G20-Gipfel in Indien gibt einen Einblick in die Machtspiele. 06.09.2023 | 3:11 min

... könnte in diesem Jahr wachsen: Die Staaten könnten die Afrikanische Union aufnehmen. Die Organisation war zuvor bereits regelmäßig als Gast dabei.

... wurde zur internationalen Abstimmung in Finanz- und Wirtschaftsfragen gegründet.

Terrorbekämpfung über den Klimaschutz bis hin zu Kriegen. Der russische ... beschäftigt sich inzwischen aber auch mit vielen anderen globalen Themen von derüber denbis hin zu. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine war etwa beim Gipfel im vergangenen Jahr ein zentrales Thema - und dürfte auch diesmal wieder eine große Rolle spielen, auch wenn die indische Präsidentschaft das Thema nicht so hoch hängen möchte.

... trifft sich seit 2008 in der Regel einmal im Jahr auf Ebene der Staats- und Regierungschefs. Während der Finanzkrise 2009 und 2010 gab es sogar jeweils zwei Treffen. Schon seit 1999 treffen sich die Finanzminister und Notenbankchefs jährlich.

Auf dem G20-Gipfel in Neu-Delhi will der britische Premier Sunak seinen indischen Amtskollegen Modi auffordern, seinen Einfluss auf Russland zu nutzen, um den Krieg zu beenden. 08.09.2023 | 0:25 min

... beschließt bei ihren Gipfeltreffen in der Regel gemeinsame Erklärungen der Staats- und Regierungschefs, die zwar rechtlich nicht bindend sind, politisch aber trotzdem eine starke Signalwirkung haben. Ob es in diesem Jahr eine geben wird, ist wegen der massiven Differenzen der westlichen Staaten vor allem mit Russland unklar. Möglicherweise gibt es auch nur eine Zusammenfassung der Diskussion durch die Präsidentschaft, in der dann auch die Differenzen in einzelnen Punkten festgehalten werden.