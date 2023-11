Vor G20-Gipfel in Indien : Die neue Welt-Un-Ordnung

von Ulf Röller 05.09.2023 | 21:00 |

Wieder ein Gipfel in Krisenzeiten: Am Wochenende kommen die G20 in Neu-Delhi zusammen. Und einmal mehr gehen die unterschiedlichen Macht-Interessen weit auseinander.