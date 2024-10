McDonald's-Burger nach Kolibakterien-Befall zurück im Angebot

McDonald's will den Rindfleisch-Burger Quarter Pounder - in Deutschland Hamburger Royal - wieder im gesamten US-Gebiet anbieten. Nach einem Ausbruch von Kolibakterien teilte die Fast-Food-Kette mit: "Wir sind weiter sehr zuversichtlich, dass sämtliche mit diesem Ausbruch in Zusammenhang stehenden kontaminierten Produkte aus unserer Lieferkette entfernt wurden."

75 Krankheitsfälle in 13 US-Staaten nach Kolibakterien-Ausbruch

Keine Kolibakterien in Rindfleisch-Patty nachgewiesen

Der Quarter Pounder wurde als Vorsichtsmaßnahme in den betroffenen Regionen zunächst aus dem Verkauf genommen und werde im Verlauf der Woche nach und nach wieder überall erhältlich sein, so McDonald's.

McDonald's hatte am Freitag angekündigt, keine Zwiebeln mehr aus der Produktionsstätte von Taylor Foods in Colorado beziehen zu wollen. Die dortige Filiale hatte bis dahin rund 900 Restaurants der Kette in mehreren US-Bundesstaaten mit dem geschnittenen Gemüse versorgt. Taylor Foods selbst nahm Zwiebel-Produkte aus seinem Angebot. Mehrere Fast-Food-Ketten verzichteten laut US-Medien vorübergehend vorsichtshalber auf frische Zwiebeln in ihren Produkten.