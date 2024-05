"Super Size Me"-Macher Morgan Spurlock ist tot

Einen ganzen Monat nichts als McDonald's - dieses Experiment wagte vor rund 20 Jahren Morgan Spurlock für den Dokumentarfilm "Super Size Me". Nun ist der US-Regisseur im Alter von nur 53 Jahren gestorben. Spurlock sei an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben, teilte sein Management am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in New York mit.