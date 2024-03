Grünheide: Aktivisten protestieren auf Bäumen gegen Tesla

Erweiterungspläne in Grünheide : Aktivisten auf Bäumen: Protest gegen Tesla

von Katrin Lindner 02.03.2024 | 20:02 |

Sehr lebendig ist es gerade auf den Bäumen in der Nähe des Tesla-Werks in Brandenburg. Umweltaktivisten protestieren in Baumhäusern gegen die Erweiterung des Werks.