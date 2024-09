IG Metall: Können VW "richtig einheizen" - Tarifverhandlungen

In Hannover beginnen die Tarifverhandlungen zwischen VW und IG Metall.

Die IG Metall fordert zum Auftakt der Tarifverhandlungen mit VW für die rund 120.000 Volkswagen-Beschäftigten eine Beschäftigungssicherung über das Jahr 2030 hinaus und droht mit Streiks ab Dezember. IG-Metall-Chefunterhändler Thorsten Gröger sagte in Hannover, falls nötig, stünden ab dem 1. Dezember zehntausende VW-Beschäftigte vor den Werkstoren und auf der Straße. Der Konflikt mit VW habe erst begonnen.

VW bekräftigte zum Start seine Sparziele. "Wir müssen gemeinsam unser Unternehmen restrukturieren. Die Situation ist ernst", sagte VW-Verhandlungsführer Arne Meiswinkel, Personalvorstand der Kernmarke Volkswagen, vor dem Auftakt der Tarifgespräche in Hannover.

Die eigentlich erst für Ende Oktober geplante Tarifrunde war vorgezogen worden, nachdem VW seinen Sparkurs Anfang des Monats verschärft hatte. "In der ersten Verhandlungsrunde wird es darum gehen, dass wir uns ein gemeinsames Bild über die Ausgangslage verschaffen", so VW-Verhandler Meiswinkel. Statt nur über das Entgelt soll auch über die von VW gekündigte Beschäftigungssicherung verhandelt werden.

Der kriselnde Autokonzern VW könnte Gerüchten zufolge 30.000 Stellen in Deutschland abbauen. Der Konzern dementiert dies, betont jedoch, dass Kosten reduziert werden müssen.

IG Metall zeigt VW rote Linien auf

Am späten Vormittag wollten beide Seiten in Hannover zusammenkommen. Die Positionen liegen weit auseinander. Während VW auf Einsparungen auch bei den Personalkosten drängt, will die IG Metall Einschnitte verhindern. Gröger stellte vor den Verhandlungen klar: