Das Penis-Geheimnis der Breitflügelfledermaus

Sie kamen mit Hilfe der Beobachtungen zu der Erkenntnis, dass das Breitflügelfledermaus-Männchen bei der Paarung nicht mit seinem Penis in den Genitaltrakt des Weibchens eindringt, sondern ihn als eine Art "Kopulationsarm" nutzt.

Klassische Paarung unmöglich

Die Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) ist eine große insektenfressende Fledermaus, die in Europa, dem Nahen Osten und Asien vorkommt. Seinem Team sei schon lange aufgefallen, dass das Tier "einen extrem langen Penis in erigiertem Zustand" habe, sagte der Biologe Nicolas Fasel von der Universität Lausanne. Im Vergleich zur Größe der Vagina des Weibchens sei der erigierte Penis siebenmal länger und an seiner herzförmigen Spitze siebenmal breiter, eine klassische Paarung sei somit unmöglich, sagte Fasel.