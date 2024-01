Immanuel Kant - warum der Philosoph aktueller den je ist

Und doch - in Kaliningrad , dem früheren ostpreußischem Königsberg - ist die Parole gesetzt: Kant gehöre Russland. Dort, in Königsberg, ist Kant 1724 geboren. Er hat die Stadt nie verlassen. Auch nicht in den vier Jahren seines knapp 80-jährigen Lebens, in denen die Truppen der Zarin die Stadt besetzt hielten, und die nun heute auch die Besitznahme Kants begründen sollen.

"Alleszermalmer" Kant

Verzweiflung für Kant "moralisch falsch"

Würde Kant an uns heute verzweifeln? Keinesfalls, sagt Marcus Willaschek. "Verzweiflung ist kontraproduktiv und für Kant moralisch falsch. Wir müssen den Mut behalten und auf die richtigen Ziele hinarbeiten." So sei jeder Krieg zwar ein Rückschritt, aber keiner, der Kant überraschen würde, schrieb er doch:

Kants Aufforderung zum kritischen Selbstdenken

Kant in der Beweisführung seines Denkens zu folgen, ist schwierig. Und doch: Viele seiner Erkenntnisse sind so eingänglich, dass sie als erheblicher Beitrag für wesentliche zivilisatorische Entwicklungen gelten. Sein Glaube an den Rechtsstaat, an die Würde des Menschen finden sich im Grundgesetz wieder und bei den Vereinten Nationen. Sein "kategorischer Imperativ" aus der "Kritik der praktischen Vernunft" von 1788 ist das moralische Fundament, an dem man kaum rütteln kann: "Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne."