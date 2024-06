Kann man Hochwasser für die Dürre speichern?

Die Risiken von Hochwasser müssen effektiver gemanagt werden. Was das konkret heißt, wird hier mit Grafiken erklärt.

Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt: Wetterextreme werden intensiver und häufiger - und sie verstärken sich gegenseitig. Von Hitze und Dürre ausgetrocknete Böden können Niederschlag nur schlecht aufnehmen. Fällt in kurzer Zeit viel Regen, fließt das Wasser daher oft sturzbachartig ab, statt zu versickern. Es kommt zu Überschwemmungen und kein oder nur wenig neues Grundwasser kann sich bilden. Die Auswirkungen belasten Mensch und Natur.

Um mit diesen Folgen des Klimawandels umzugehen und schwere Schäden in Zukunft zu vermeiden, ist ein nachhaltiger Umgang mit Wasser notwendig. Als besonders wichtig stuft das Bundesforschungsministerium dabei die Speicherung von überschüssigem Wasser ein.

So wird überschüssiges Wasser gespeichert

Aktuell wird Niederschlagswasser hauptsächlich oberirdisch gesammelt, zum Beispiel in Talsperren oder Auenlandschaften entlang von Flüssen, die Wasser wie ein Schwamm aufnehmen. Allerdings verdunstet in solchen oberirdischen Speichern ein Teil des Wassers wieder - vor allem bei hohen Temperaturen und starkem Wind.

Viele Forschungsvorhaben beschäftigen sich deshalb mit dem Ziel, große Mengen Wasser über einen längeren Zeitraum im Untergrund zu speichern - etwa in natürlichen Grundwasserleitern. In diesen Gesteinsschichten mit Hohlräumen kann sich das Wasser sammeln. Das bietet einerseits den Vorteil der natürlichen Filtration - durch die verschiedenen Bodenschichten wird das Wasser gereinigt - und gleichzeitig ist der Wasserverlust durch Verdunstung minimal.

Vorstellbar sind laut Bundesforschungsministerium unterirdische Speicher mit bis zu 500.000 Kubikmeter Fassungsvermögen. Das entspricht in etwa dem jährlichen Wasserverbrauch einer deutschen Kleinstadt.

Regenwassernutzung in Städten

Speicherräume für überschüssiges Regenwasser zu schaffen, ist besonders in dicht bebauten Städten schwierig. Begrünte Dächer und Fassaden, Teiche und Seen bieten hier eine Chance, das Wasser zurückzuhalten.

Ebenso helfen technische Anlagen zur Regenwassernutzung. Bereits bestehende könnten aufgerüstet werden und würden bei Starkregen das Wasser zunächst in Mulden sammeln. Anschließend versickert es, wird in einen Tank geleitet und dort gespeichert. In Trockenperioden kann es zur Bewässerung von Bäumen und Grünanlagen genutzt werden, die für ein besseres Stadtklima sorgen.