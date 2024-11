Das ist auch in Nigeria so, dem Heimatland von Adenike Oladosu. Sie kennt die Probleme, die Frauen hier aufgrund des Klimawandels haben und setzt sich deswegen für den Klimaschutz ein. Die Gründerin von Fridays for Future in Nigeria informiert die Menschen vor Ort über den Klimawandel und gibt Tipps, wie die Frauen ihre Ernte steigern können. Darüber hinaus berichtet sie weltweit über die Auswirkungen der globalen Erwärmung in ihrem Land. Die Klimaaktivistin ist eine von zahlreichen Frauen, die an der Spitze der Klimabewegung stehen.