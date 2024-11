Was beeinflusst die Erderwärmung? Klimawandel in der Region

Auch wenn der globale Ausstoß im Vergleich zu 2023 um etwa ein Prozent steigen wird, gibt es positive Nachrichten: In den USA und der EU ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen.

Erwärmung: Warmes Meer, heißes Land

Grundsätzlich entscheiden die Entfernung zum Meer und die Höhe über dem Meeresspiegel (Höhe über NN), wie hoch die Lufttemperatur einer Region ist. Auch wenn sich an beiden naturgemäß nichts ändert, kommt der schwankenden Oberflächentemperatur des Meerwassers eine wichtige Rolle zu bei der Erwärmung der Luft an Land. Dr. Andreas Walter vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erklärt:

Für die deutsche Küste entlang von Nord- und Ostsee hat das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in den Jahren 2022 und 2023 einen Anstieg der Meeresoberflächentemperaturen von 0,5 bis 0,9 Grad über dem Langzeitmittel von 1997 bis 2021 gemessen. Für das Jahr 2024 sieht es laut Dr. Tim Kruschke vom BSH ähnlich aus:

2024 reiht sich bis jetzt nahtlos ein. Auf Basis vorläufiger Auswertungen für den Zeitraum Januar bis Ende Oktober ist 2024 das viertwärmste Jahr in der Nordsee. In der Ostsee liegt 2024 bis jetzt sogar auf Platz 3 der wärmsten Jahre.



Dies bleibt nicht ohne Folgen für die Küstenregionen. Wasser, das sich durch die allgemeine Erwärmung aufheizt, speichert diese Wärme und wirkt damit weniger kühlend auf die umgebenden Landmassen. So war in Norddeutschland im vergangenen Jahr eine ähnlich hohe Erwärmung messbar wie sonst in den eher küstenfernen Regionen Süddeutschlands.