Künstliche Intelligenz: Wird 2025 das Jahr der KI-Agenten?

Anweisungen wie diese würden bei Chatbots wie ChatGPT & Co. derzeit meist ins Leere laufen. Denn die Künstliche Intelligenz weiß weder, in welcher Beziehung ich zu Emma stehe noch welchen Geburtstag sie feiert. Und persönlich könnte der Gruß nur dann werden, wenn die KI zumindest grob weiß, was mich mit Emma verbindet. Doch davon hat sie keine Ahnung - zumindest noch nicht.

Die Idee von KI-Agenten basiert darauf, eigenständige Software-Entitäten zu schaffen, die in der Lage sind, Aufgaben autonom auszuführen, Entscheidungen zu treffen und mit ihrer Umgebung oder anderen Agenten zu interagieren. Sie sind in der Regel darauf ausgelegt, spezifische von Menschen gesetze Ziele zu erreichen oder Probleme zu lösen, indem sie auf KI-Technologien wie maschinelles Lernen, natürliche Sprachverarbeitung und Entscheidungsalgorithmen zurückgreifen.

KI-Agenten: Vom Lernplan bis zum virtuellen Assistent

Zu den größten Gefahren für die Vielfalt unserer Meere zählt die Überfischung. Für einen besseren Schutz der Fischbestände will die EU in Zukunft Künstliche Intelligenz einsetzen.

Wenn mein KI-Agent mit deinem spricht

Agenten: Nie ohne menschliche Aufsicht

Darüberhinaus glaubt Schmid, dass 2025 Forschung im Bereich Künstliche Intelligenz dazu beitragen könnte, dass die Steuerung von Robotern und komplexen Anlagen über natürliche Sprache möglich wird. Wissenschaftliche Agenten könnten zudem zu hilfreichen Werkzeugen in der Forschung, etwa in der Medikamentenentwicklung, werden. "Allerdings gilt auch hier, dass wir darauf achten müssen, dass generative KI und menschliche Expertise sinnvoll in einem Co-Creationsprozess zusammenspielen", so Schmid.