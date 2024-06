Menschenrechte unter Druck | Terra-X-Kolumne

... ist seit 2016 Generalsekretär des European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation in Venedig und Mitglied in zahlreichen Kommissionen und Institutionen, die sich für die Einhaltung von Menschenrechten einsetzen.



1992 gründete er zusammen mit Hannes Tretter das Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte. Von 1993 bis 2001 gehörte er einer Expertengruppe der Vereinten Nationen an, 1995 wurde er Mitglied der Internationalen Juristenkommission und saß im Komitee des Internationalen Menschenrechtstribunals gegen die Republik Österreich wegen der Verfolgung sexueller Minderheiten. 2011 bis 2016 hatte er darüber hinaus eine Professur für Internationales Recht an der Uni Wien inne.



Nowak erhielt unter anderem den Bruno-Kreisky-Preis für Verdienste um die Menschenrechte, wurde mit der Otto-Hahn-Friedensmedaille ausgezeichnet und mit dem deutschen Bundesverdienstkreuz am Bande. Er publizierte mehr als 500 Schriften zum Thema Grund- und Menschenrechte.