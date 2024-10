Dating-Apps: Fünf Gründe auf die Tools zu verzichten

Ihr letztes Online-Date lief wunderbar, bis sie vorschlug sich in einem Park zu treffen. "Er beendete den Kontakt mit den Worten, dass er kein Park-Mensch sei und es nie mit uns klappen werde", erzählt die 35-Jährige, die eigentlich anders heißt, noch immer verwundert. Für sie war der typische Lebenszyklus eines Online-Flirts irgendwann so frustrierend, dass sie Schluss machte mit ihren Apps.

Partnerbörsen boomen weiterhin. Jetzt hält immer mehr Künstliche Intelligenz Einzug in die Partnervermittlung. Was ändert sich dadurch?

1. Online-Suche kann Druck auf die Psyche erhöhen

2. Erfolgsaussichten mit Dating-Apps sind eher niedrig

3. Die Online-Partnersuche ist zeitaufwändig

Wenn die Beziehung kriselt, was eigentlich Lust ist und wie man den Richtigen findet: Was Menschen alles unternehmen, um glücklich zu werden.

4. Das Hoffen auf den Traumpartner tut nicht gut

5. Einige entwickeln Angst vor Ablehnung

So führte für Rike eine Begegnung beim Tanzen in eine Beziehung. Auch Johanna hat ihre jüngsten "Affären", wie sie es nennt, alle offline getroffen: "in Bars, bei der Arbeit oder im Urlaub, ganz klassisch also".