Perseiden: Hier gibt's die beste Sternschnuppen-Sicht

Im August gibt es besonders viele Sternschnuppen zu beobachten. Katja Horneffer erklärt, woher sie kommen. 11.08.2023

Pünktlich zwischen den beiden Vollmonden im August - was für einen Monat schon eine Besonderheit ist - erwartet Deutschland einen Sternschnuppenregen. Ihr Maximum erreichen die Perseiden dabei am frühen Sonntagmorgen - wobei die Wetteraussichten ausgerechnet dann durchwachsen sind. Was es zu wissen gibt.