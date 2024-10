Was Wählerdaten über die USA verraten | Terra-X-Kolumne

Üblicherweise beschäftigt man sich vor allem im politischen Ressort mit Wahlen, weniger in der Naturwissenschaft. Dabei lohnt es sich durchaus oft, einen statistischen Blick hinter aussagekräftige Zahlen zu werfen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass die Wahlbeteiligung in den USA anteilig geringer ist als bei uns.

Wann Nichtwähler wirklich entscheidend sind

Eine Analyse hunderter Millionen US-Wahldaten zeigt allerdings genau das. Es gibt Regionen, die von den Forschenden als Beteiligungswüsten bezeichnet werden - Gegenden, in denen die Wahlbeteiligung sehr viel niedriger ist als anderswo.

Und die Wahrscheinlichkeit, in einer von ihnen zu leben, ist bei Menschen mit afroamerikanischem oder hispanischem Hintergrund um mehr als das Dreifache erhöht. Da diese Minderheiten erfahrungsgemäß eher demokratisch wählen, schadet dieser Umstand bei der anstehenden Wahl eher Kamala Harris als Donald Trump

Wenn wenige viel entscheiden

Man darf auch nicht vergessen, dass eine Stimme je nach Staat eine unterschiedlich große Rolle bei der Präsidentschaftswahl spielt. Bei Kalifornien und Texas handelt es sich um Staaten mit besonders ausgeprägten Beteiligungswüsten - nicht überraschend, da sie parteiische Hochburgen sind: Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird Kalifornien in der Wahlnacht für Harris stimmen und Texas für Trump.

Wissenschaft misst politische Einigkeit - und findet das Gegenteil

Diese Probleme sind allerdings nicht neu. Was sich stattdessen in der jungen Vergangenheit in den USA auf besorgniserregende Weise verändert hat und sogar wissenschaftlich messbar ist, ist die gesellschaftliche und politische Polarisierung. Die Kluft zwischen den beiden großen Parteien wird auf jede messbare Art größer.