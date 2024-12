Europas Vega-C-Rakete nach Fehlstart erfolgreich abgehoben

Mit der Vega-C-Rakete wird der Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1C an seinen Platz gebracht. Quelle: AFP

Knapp zwei Jahre nach einem Fehlstart ist am Donnerstag die Vega-C-Trägerrakete problemlos vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana Richtung Weltall abgehoben.

Vega-C brachte den Satelliten Sentinel-1C für das Copernicus-Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Union in den Orbit.

Ein wichtiger Tag für Italien und für Europa. Die Vega-C ist zurück. „ Teodoro Valente, Präsident der italienischen Raumfahrtbehörde ASI

Mithilfe der aufgerüsteten italienischen Trägerrakete kann Europa nun wieder eigenständig leichtere Satelliten und Versuche in den Weltraum bringen. Im Dezember 2022 war der erste kommerzielle Flug des Raketentyps fehlgeschlagen.

Erleichterung in der europäischen Raumfahrt

Die Vega-C-Leichtrakete war am Donnerstagabend gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit vom europäischen Weltraumbahnhof abgehoben. Nach etwa einer Stunde und 50 Minuten war der letzte Schritt des Starts vollbracht. Von einer "triumphalen Rückkehr zu alter Leistungsstärke" sprach der Chef der europäischen Raumfahrtbehörde Esa, Josef Aschbacher:

"Mit dem Start von Sentinel-1C in die Umlaufbahn setzt ESA das Erbe der standhaften Sentinels fort, die die Erde schützen, und veranschaulicht, warum Europa sichere Flüge braucht: Denn was wir in den Weltraum schicken, kommt der Erde zugute, und alles beginnt mit einem Start."

Raketenbetreiber Arianespace lobte auf X eine "perfekt ausgeführte europäische Mission".

Vega C wichtig für europäischen Bedarf

Die Vega C ist eine Weiterentwicklung der Vega-Rakete, die von 2012 bis zu diesem Herbst leichte Satelliten ins All brachte. Der Esa zufolge kann die neue Rakete etwa 800 Kilogramm mehr Last transportieren, also insgesamt mehr als zwei Tonnen Nutzlast ins All bringen. Außerdem ist sie demnach billiger und kann Satelliten auf Umlaufbahnen in unterschiedlichen Höhen bringen.

Der Start der kleinen bis mittelgroßen unbemannten Rakete ist der jüngste Schritt zur Sicherung des Zugangs Europas zum Weltraum, nachdem die schwere Trägerrakete Ariane 6 im Juli dieses Jahres ihren ersten Testflug absolviert hatte.

Fehlstart war schwerer Schlag

Im Dezember 2022 wurden die Vega-Raketen am Boden gehalten, nachdem das jüngste Modell zweieinhalb Minuten nach seiner zweiten Mission - und dem ersten kommerziellen Flug - wegen einer Motoranomalie ausgefallen war und zwei Erdbeobachtungssatelliten zerstörte.

Die vom italienischen Unternehmen Avio für die Europäische Weltraumorganisation gebaute Vega-C soll nun eine Schlüsselrolle spielen, nachdem Moskau seit dem Ukraine-Krieg der EU verboten hat, den russischen Sojus-Träger zu verwenden.

