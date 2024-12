Weihnachten: Was wäre, wenn es keine Geschenke gäbe?

Weihnachten ohne Geschenke – vielen würde eine Last von der Seele fallen. Es gäbe weniger Müll und weniger Überproduktion. Aber ganz ehrlich: Würden wir nicht auch viel verlieren?

Eigentlich sollte die Weihnachtszeit eine besinnliche Zeit sein, in der man zur Ruhe kommt. Stattdessen stressen wir uns mit den Weihnachtsvorbereitungen und der Suche nach Geschenken. Der Konsumrausch wird zu einer Last, derer man sich auch entledigen könnte. Wenn wir uns an Weihnachten nichts mehr schenken, würde das eine enorme Entschleunigung bedeuten. Diese käme auch nicht nur uns zugute.